Narin Güran cinayeti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına ilişjkin Jandarma personelinin görüntüleri ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ı ölmeden önceki arama çalışmalarına ilişkin yeni görüntüler bulundu.

İsmail Saymaz, Eğertutmaz Deresi etrafında Jandarma komutanı ve arama çalışmalarına katılmak için giden definecilerin "iki uyduruk çubuk" ile arama yaptığını söyledi.

"ELLERİNDE ÇUBUK VAR"

Saymaz görüntülere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Narin Güran'ı arıyorlar. Narin Güran'ın cesedini arıyorlar, daha Narin Güran bulunamamış. Peki ellerinde ne var biliyor musunuz? Ellerindeki dedektör zannedersiniz; ama ellerinde çubuk var.

Viranşehir'den gelen bir kişi o tarihlerde... Şu an çubuğu tutan kişi, dönemin Bağlar Jandarma Karakolu Komutanı Başçavuş Şakir Taşdemir. Bu kişinin özelliği ne? Narin Güran soruşturmasını yürüten ekipler bunlar.

Peki ne oluyor burada? Şimdi o günlerde çok ilginç bir durum var. Köye önce üfürükçüler geliyor. Bir üfürükçü eliyle Narin Güran'ı önce bulmaya çalışıyorlar ve maalesef jandarma da bu üfürükçülere yüz veriyor. Onlarla beraber bir süre Narin Güran'ın bulunabileceği yönünde bir umuda kapılıyorlar. Sonra bu bitiyor, Siverek'ten gelen iki kişi geliyor.

Diyorlar ki 'Biz Narin Güran'ı bulmak istiyoruz.' 'Sonra 'Onu bulabilmek için bize bir şey lazım, kıyafetinden şundan bundan bir örnek lazım' diyorlar. Bu arada köye bir ambulans geliyor. Ambulansla beraber Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'dan kan örneği alınıyor. Kan örneği bu iki kişiye veriliyor. Sonra bu iki kişi 'Biz bir cihaz icat ettik, bir materyal icat ettik' diyorlar. Şu materyali güya onlar icat etmiş.

"DEFİNE ARAR GİBİ NARİN'İ ARIYORLAR"

'Bu kan verisini alarak bununla dere kenarında, bu materyalle Narin Güran'ı bulacağız' diyorlar. Sonra jandarmadaki ekip onlara uyuyor. Normalde katil hemen yakınlarındayken ona ulaşacakları yerde, belki o da katılıyor... Siverek'ten gelen iki tane adamın aklına uyup, kan örneği alıp, uyduruk bir çubukla dere kenarında güya define arar gibi Narin'i arıyorlar.

Çubuğu tutan da soruşturmayı yürüten karakol komutanı. Rezilliği görüyor musunuz? Görüyoruz ki 'Bir şey bulamıyorum' diyor. Sonra Yüksel Güran’ın kan örneğiyle aramaya çıkıyorlar. Akabinde Narin’i bulabilmek için Narin Güran’ın amcaları ile Siverek’ten gelen şahıslar, saat 16.00’da Viranşehir’e kadar gidiyorlar. Bunların adı da Mehmet Ali Taşçı ile Hasan Taşçı, jandarmayla beraber Narin’i bu şekilde arıyorlar."