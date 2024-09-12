Narin Güran cinayetinde 9 kişi için tutuklama talebi
Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran'ın kasten öldürmek suçuna iştirakten tutuklanması istendi.
Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 şüpheli, 12 saat süren savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Söz konusu şüphelilerden 9'u için tutuklama talep edilirken 10 kişi serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLEN İSİMLER
Anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran: Kasten, öldürme suçuna iştirak etme
Kuzeni Muhammet Kaya: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme
Kuzeni Birsen Güran: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme
Yengesi Maşallah Güran: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme
Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme
Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme
Halasının eşi Mehmet Şevket Kaya: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme
Amcası Fuat Gürcan: Suç delillerini yok etme
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMASI İSTENENLER
Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından, şüphelilerden Melike Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında adli kontrolle serbest bırakılmaları talep edildi.
SERBEST BIRAKILAN İSİMLER
Baba Arif Güran
Amca Memduh Güran
Amca Halil İbrahim Güran
Amca Barış Güran
Hala Azize Kaya
Kuzen Devran Güran
Kuzen Osman Güran
Kuzen Uğurcan Güran
Yenge Melek Güran
Amca Salim'in işçisi Ömer Yıldız