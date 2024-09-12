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Narin Güran cinayetinde 9 kişi için tutuklama talebi

Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran'ın kasten öldürmek suçuna iştirakten tutuklanması istendi.

Güncel
  • 12.09.2024 20:10
  • Giriş: 12.09.2024 20:10
  • Güncelleme: 12.09.2024 22:37
Kaynak: İHA
Narin Güran cinayetinde 9 kişi için tutuklama talebi
FOTOĞRAF: İHA

Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 şüpheli, 12 saat süren savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Söz konusu şüphelilerden 9'u için tutuklama talep edilirken 10 kişi serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLEN İSİMLER

Anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran: Kasten, öldürme suçuna iştirak etme

Kuzeni Muhammet Kaya: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Kuzeni Birsen Güran: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Yengesi Maşallah Güran: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Halasının eşi Mehmet Şevket Kaya: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Amcası Fuat Gürcan: Suç delillerini yok etme

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMASI İSTENENLER

Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından, şüphelilerden Melike Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında adli kontrolle serbest bırakılmaları talep edildi.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Baba Arif Güran

Amca Memduh Güran

Amca Halil İbrahim Güran

Amca Barış Güran

Hala Azize Kaya

Kuzen Devran Güran

Kuzen Osman Güran

Kuzen Uğurcan Güran

Yenge Melek Güran

Amca Salim'in işçisi Ömer Yıldız

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