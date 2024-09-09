Narin Güran cinayetinde ilk itiraf!
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi. Buna göre, gözaltına alınan ismi verilmeyen bir kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.
Diyabakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin gelişmeler sürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Narin'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan bir kişi itirafta bulundu.
İsmi verilmeyen kişinin, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dediği belirtildi.
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