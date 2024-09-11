Narin Güran cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 22 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Şüpheliler arasında yer alan köy imamı, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, savcılık sorgusuna alınması bekleniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşi gözaltına alınmıştı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin soruşturmasında cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden ve Narin'in amcası Salim Güran'dan talimat aldığını öne süren Nevzat B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" sözleriyle dosyadan çekildiğini açıkladı.