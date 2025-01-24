Narin Güran davası: Mahkeme başkanına tehdit mesajı gönderilmiş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin dava 28 Aralık'ta sonuçlandı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sözcü'nün haberine göre; Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın karar duruşmasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar annesinin ve duruşma kâtibinin telefon mesajıyla tehdit edildiği ortaya çıktı.

Mahkeme heyetinin kararın açıklanmasından önce iki saatliğine müzakereye çekilmesi ve kararın sanıkların yüzüne karşı okunmasına 20 dakika kala mahkeme başkanının Nevşehir’de yaşayan annesinin cep telefonuna tehdit mesajı gönderildiği ortaya çıktı.

Mesajda, Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın tahliye edilmesi aksi halde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın suikast sonucu öldürüleceği belirtildi.

Mesajda, “Enes’i tahliye etmezseniz, Nevzat’a ateş edip öldüreceğiz” diye mesaj gönderildiği belirlendi.

Aynı mesajın aynı dakikalarda duruşma kâtibinin de cep telefonuna gönderildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan araştırmada, mesajın Endonezya’daki bir operatöre ait telefon hattı üzerinden gönderildiği ortaya çıktı.

Ancak bu tehdit mesajına rağmen Ramazan Dündar’ın başkanlık ettiği mahkeme heyeti, tehditlere aldırış etmedi ve sanıklardan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran’ı iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek suçundan cezalandırdı.

Mahkemenin kararını açıklamasından 1 hafta sonra aynı mesajın tekrar mahkeme başkanının annesinin telefonuna gönderildiği belirlendi.

Tehdit içerikli mesajların gönderilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.