Narin Güran davasında ikinci gün sona erdi: Tanıklar nasıl ifade verdi?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması ikincü gününde devam etti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ikinci gününde, tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran Sanıklar, geniş güvenlik önlemi arasında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar, avukatlar ve izleyicilerin yerini almasının ardından duruşma saat 9.30 itibarıyla başladı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alındı.

DURUŞMADAN |

21.00 | Duruşmanın bugünkü oturumu sona erdi. 26 tanığın dinlenmesi tamamlandı. Mahkeme Başkanı, yarın (9 Kasım) savunmanın çağıracağı tanıkların dinleneceğini ve savunmaların ardından celsenin sona ereceğini söyledi.

19:00 | Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu bulunan Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy tanık olarak ifade verdi. İfadesine, 21 Ağustos gününde ne yaptığını anlatmaya başlayan Atasoy, "21 Ağustos günü Salim Güran beni aradı, saati bilmiyorum, hatırlamıyorum. ‘Ne zaman gelirisin’ tarlaya dedi. Yemek yiyip gelirim dedim. Ben gittim, tarlaya gittim. Benim oğlum ile Salim oturmuştu. Ben de oturdum. Kısa süre sonra ayrıldım ve suyu değiştirmeye gittim. Sonra yukarı çıktım, güneş batmak üzereydi. Salim’de oradaydı. Biri onu aradı, ‘çocuk kayıp’ dedi. Salim ile buluştuğumuzda herhangi bir şüphe duymadım. Onun yanında kısa süre kaldım" dedi.

Mahkeme Başkanı’nın 18:38’de neredeydin sorusuna, Atasoy, “Yukarı tarladaydım” diyerek yanıt verdi.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı, Atasoy’a "Salim Güran ile oğlunuz arasındaki Kürtçe görüşmeyi biliyor musunuz?" diye sordu. Atasoy, şöyle yanıt verdi: "Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Oğlum bu hususta bana bir şey söyleseydi, burada anlatırdım" dedi.

Öte yandan duruşma salonuna getirilen Salim Güran'ın 16 yaşında olan ve tutuklanan işçisi, ifade vermek istemediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme salonundan çıkarıldı.

16:40 | Duruşmada fenalaşarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ve bir süre acil serviste bekletilen baba Arif Güran’ın, yapılan tahlillerle kan şekeri değerinin düşük olduğu belirlendi. Arif Güran’ın, bir süre daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

16.18 | Amca Salim Güran'la telefon kaydı çıkan tutuklu tanık Ramazan Atasoy’a mahkeme başkanı tanık olup olmak istemediğini sordu. Jandarmalar eşliğinde getirilen 15 yaşındaki Ramazan Atasoy, “Tanık olmak istemiyorum” dedi.

Ramazan Atasoy cezaevine geri götürülüyor.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Ramazan Atasoy’un tanıklık yapmaması üzerine, "Ben, mahkemenizin ceza mahkemesi kanunun hangi gerekçesiyle bu dosyada tanıklık yapmamasının dosyaya eklenmesini talep ederim" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, "Tamamdır, teşekkür ederim" dedi.

14.22 | Mahkeme heyeti, duruşmaya saat 16.00'a kadar ara verdi.

13.25 | Salim Güran'ın eşi Melek Güran tanık sıfatıyla ifade verdi.

Melek Güran, "Eşinizin sizi aldattığına dair beyanlar var" şeklindeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Eşim kesinlikle beni aldatmaz, hiçbir zamanda aldatmamış" dedi. Melek Güran, Narin’i kimin öldürdüğüne ilişkin soruya isim vermeden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı kastederek, ''Cesedi kim götürmüşse, o öldürmüştür. Eşime güveniyorum. Kesinlikle o öldürmemiştir" yanıtını verdi.

13. 18 | Çocukların ifadesinin alınmasının ardından Yüksel Güran'ın İstanbul’da yaşayan annesi tanık olarak mahkeme salonuna geldi. İfade tercüman eşliğinde alındı.

11.47 | Duruşmaya verilen kısa aranın ardından tanık çocukların ifadelerine geçildi.

Tanık çocuklar, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile pedagog eşliğinde dinleniyor.

26 tanıklı ilk duruşmada, saat 11.40'a kadar Osman Güran, Muhammet Kaya, Gazal Bahtiyar, Baran Güran ve Maşallah Güran dinlendi.

10.45 | Osman Güran'ın ardından Muhammet Kaya ve Maşallah Güran'ın ifadesine geçildi.

10.35 | Osman Güran'dan işkence iddiası

Narin'in kuzeni Osman Güran, nezarette bulunduğu 7 günde işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

Güran ve sanık avuları arasında geçen diyalog şöyle:

Avukat: "Osman Güran, 7 gün nezarette kaldınız, kötü muamele gördünüz mü?"

Osman Güran: "Ayak tırnaklarımı çekmeye girişimleri oldu, dişime kerpeten atma, düz duvara çarpmaları gibi durumlar oldu."

Avukat: "Neden şikayetçi olmadınız?"

Osman Güran: "Amacımız Narin’in katilini bulmaktı."

10.00 | Baba Arif Güran fenalaştı: Beni öldürün

Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren'in konuşması sırasında Narin Güran'ın babası Arif Güran fenalaştı.

Arif Güran, Nahit Eren’in anlattıklarının ardından sinir krizi geçirdi ve salondan çıkarıldı. Güran, "Beni öldürün" diye bağırdı. Aile bireyleri tepki gösterdi. Arif Güran, ”Kızımdan bahsederek anlatmayın. Yeter. Allah için. Yeter yeter yeter. Gözümün içine baka baka anlatıyorlar” diyerek sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıktı.

Arif Güran ambulansla hastaneye kaldırıldı.

9.35 | Tanıkların dinlenmesine başlandı

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor.

Mahkeme başkanı, Baran Güran’a tanıklık yapıp yapmak istemediğini sordu. Baran Güran, "İstiyorum" dedi.

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, Baran Güran’a sordu:

"Dün Salim Güran bana ‘Sen neyin peşindesin?’ dedi. Ben neyin peşindeyim? Hayatım boyunca unutamayacağım o kokuyla (Narin’in cansız bedeninden bahsediyor) getirildiği hale karşı mücadele içindeyim. Ben bunu neden anlatıyorum Baran? Sana teşhis yaptıracaklar Baran. İstemedim. Seni Narin’i öyle görmeni istemedim. Sen o kokuyu alıyordun değil mi?"

Davada dün tutuklu 4 sanık ile baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eşinin beyanları alınmıştı.