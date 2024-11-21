Narin Güran davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin bilinmezlikler devam ediyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili dava kapsamında itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktardı.

Erdinç'in paylaşımına göre, Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Barosu tarafından atanan avukatını değiştirdi.

Bahtiyar, 19 Kasım itibarıyla Ankara Barosu’na kayıtlı başka bir avukat tarafından savunulacak.