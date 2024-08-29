Narin Güran haberlerine yayın yasağı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları sürüyor. Son olarak kolunda ısırık izleri bulunan ağabeyi gözaltına alınmış yapılan inceleme neticesinde ısırık izlerinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "mağdur çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması", "çocuğun üstün yararı", "soruşturmanın gizliliği", "delillerin karatılmasının önüne geçilmesi", "soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi", "tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği" gerekçeleriyle haber ve sosyal medya paylaşımlarına yayın yasağı getirilmesini talep etti.

TALEP KABUL EDİLDİ

Talebi kabul eden Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma tamamlanana kadar olay hakkında tüm yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yayın yapan medyada dosya ile ilgili yayın yapılmasını yasakladı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından haber merkezlerine iletilen karar, kurumun internet sitesinde de yayımlandı.