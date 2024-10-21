Narin Güran iddianamesi tamamlandı: 22 sanık yargılanacak

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik iddianame tamamlandı.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre iddianamede 12'si tutuklu 22 sanık yer alıyor. Dosyada bir numaralı sanık ise Narin'in amcası Salim Güran.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in başkanlığında hazırlanan iddianamede, cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve delillerin karartılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Başsavcı Çelenk, iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderileceğini ve adaletin yerini bulacağını belirtti.

İddianamede cinayetle ilgili bir numaralı sanık olarak muhtar amca Salim Güran gösterildi. Muhtarın cinayeti organize ettiği ve diğer şüphelilerle iş birliği yaparak Narin’in ölümüne sebep olduğu belirtildi. İddianamede, suçlamaların ciddi delillere dayandığı ve sanıkların birçoğunun olay yerinde bulunduğuna dair kanıtlar olduğu ifade edildi.

İddianamenin ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde 12’si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanma süreci başlayacak.