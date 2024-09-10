Narin Güran'ın ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturma sürerken, daha önce öldüğü ifade edilen Narin’in ablası Tülin Güran’a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

NTV'nin aktardığına göre Narin dosyasını soruşturan savcılar, 2019'da yaşamını yitiren ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.

Tülin Güran’ın da 2019’da beş yaşındayken merdivenden düşerek hayatını kaybettiği ancak otopsi yapılmadığı öne sürüldü.