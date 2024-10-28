Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan paylaşımlar: 45 dakika sonra sildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayeti davası 7 Kasım’da görülecek.

Soruşturma devam ederken, Narin Güran cinayetinden tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medyasında tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin Güran'ın yer aldığı paylaşımlar yaptı.

halktv.com.tr'nin haberine göre; Güran paylaşımları 45 dakika sonra sildi.

"CANIM ANNEM" PAYLAŞIMI

Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ PAYLAŞIMDA ENES GÜRAN VAR

İkinci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı.

SON PAYLAŞIMDA NARİN VAR

Son paylaşımında ise katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Baran Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

Tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmaması dikkat çeken Baran Güran tüm paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi.

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VEKALETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Baran Güran, kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na vermiş ancak vekaletini geri çekerek tepki toplamıştı.