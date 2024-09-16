Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, destek için Diyarbakır Barosu'na başvurdu

Baran Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramların 19'uncu gününde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan kardeşi Narin Güran'ın davasıyla ilgili destek için Diyarbakır Barosu'na başvurdu.

Baro sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Baran Güran'ın hukuki destek talebinde bulunduğu belirtildi. Baran Güran'ın talebi üzerine Baro'nun dosyaya dahil olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Narin Güran’ın abisi Baran Güran 16.09.2024 (bugün) tarihinde Baromuza başvuruda bulunmuştur. Yazılı Başvurusunda 'fail/lerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın, kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesi ile olaya dair bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosundan hukuki destek talebinde bulunuyorum' demiştir. İlk günden beri dosyayı büyük bir titizlikle takip eden Baromuz müşteki sıfatına haiz olan Baran Güran’ı temsilen soruşturma dosyasına dahil olmuştur."