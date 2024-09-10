Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: "Ben bunu açıklayamam"

Diyabakır'da merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan cansız bedenine Eğertutmaz Deresi'nde ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Salim Güran, kendisiyle ilgili iddiaların tamamını reddetti. Narin Güran'ı kimin öldürdüğünü bilmediğini iddia eden Salim Güran, arabasında Narin'in DNA'sının tespit edilmesiyle ilgili de "Ben bunu açıklayamam" dedi.

Salim Güran

Ekol TV'nin ulaştığı ifadeye göre Salim Güran'a sorulan bazı sorular ve yanıtlar şöyle:

Soruldu: Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?

Cevaben: Yoktur. Yok öyle bir şey.

Soruldu: Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Cevaben: Ne bileyim ben kim zarar vermiş.

Soruldu: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Cevaben: Yok öyle bir şey ben öldürmedim.

Soruldu: Ön şoför koltuğunda tespit edilen Narin'in DNA'sı ile ilgili açıklama yapar mısınız?

Cevaben: Ben bu çocuğu arabaya koymamışım.

Soruldu: Amcalarının tamamının arabası varken, Narin neden sizin arabanıza biniyor?

Cevaben: ...

Soruldu: Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Narin'in DNA'sı çıkıyor? Bunu açıklar mısınız?

Cevaben: Ben bunu açıklayamam.

Soruldu: Arif Güran’a öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın dediniz mi?

Cevaben: Öyle bir şey yok.

Soruldu: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?

Cevaben: Benim hiçbir fikrim yoktur.