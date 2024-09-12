Narin Güran'ın annesi ve babası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın annesi Y.G. ve babası A.G. dahil 9 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre 13 kişinin sorgusu adliyede üç savcı tarafından devam ediyor.

Sabah saatlerinde cinayetle ilgili 22 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Jandarma sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 22 kişinin isimleri şöyle:

Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23)