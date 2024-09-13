Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan açıklama: "İlk ifadem de son ifadem de aynıdır"

Narin Güran’ın babası Arif Güran Tavşantepe Köyü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile... Şu an kızımın bir mezarı bile olması.. Bu soruşturma ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle, kim olursa olsun, kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illa ki bunu devlet çıkaracak. Savcıya verdiğim ilk ifadem de, son ifadem de aynıdır" ifadelerini kullandı.

Arif Güran şunları söyledi:

“İlk ifadem de, ikinci ifadem de, son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır.

Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır, allah onlardan razı olsun.

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