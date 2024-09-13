Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında baba Arif Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

İHA'nın aktardığına göre Arif Güran, savcılık sorgusunda, kızının kaybolduğu haberini aldığı sırada Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düğün davetiyesi dağıtmakta olduğunu beyan etti. Komşusu C.K.’nin kendisini aramasıyla Narin’in kaybolduğunu öğrendiği ileri süren Arif Güran, bunun üzerine köyden aradığı herkesin telefonunun meşgul olduğunu ifade etti.

Eşinin telefonu çaldığında eşinin kardeşiyle görüştüğünü sonra da oğluyla konuştuğunu anlatan Güran, hızlıca köye döndüğünü aktardı. A.G. köye geldiğinde köylülerin yüzde 70’e yakınının caminin önünde olduğunu, bu nedenle onlara neden Narin’i aramadıkları için kızdığını ve gençlerle birlikte aramaya başladıklarını dile getirdi.

"SALİM GÜRAN İLE ARAMIZDA HUSUMET YOK"

Soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Salim Güran ile aralarında husumet olmadığını kaydeden Arif Güran, Salim Güran’ın aracının sol ön koltuğunda Narin’e ait DNA örnekleri bulunması konusunda, çocuklarının ve kendisinin kesinlikle bu araca binmediğini, Narin ve kardeşi E.’nin bir kez bindiğini, bunda da arka koltuğa oturduklarını annesinin kendisine söylediğini anlattı. Bu nedenle ön koltuktan çıkan DNA’ya ilişkin bir şey diyemeyeceğini belirten Arif Güran, bu konunun araştırılarak, suçlu kardeşiyle cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

"NEVZAT VE SALİM’İN ARASI ÇOK İYİDİR"

Arif Güran, Salim Güran ile cesedi dere kenarına gizleyen Nevzat Bahtiyar’ın arasının çok iyi olduğunu, aralarından su sızmadığını öne sürdü:

"Nevzat ve Salim’in arası çok iyidir. Arkadaşlardır, dostlardır. Beraber takılırlar. Aralarında su sızmazdı. Restoranlara, yemek yemelere dahi beraber giderler. Ayrıca Nevzat’a haftada üç-dört gün benim hortumumdan su vermekteyim."

"SALİM'E DEĞİL EŞİME GÜVENİYORUM"

"Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusu üzerine A.G., kesinlikle aralarında bir şey olamayacağını, Salim’e güvendiğinden değil eşine güvendiği için bunu söylediğini kaydetti:

"Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim’e güvendiğimden değil, eşime güvendiğim için bunu demekteyim."

Arif Güran, ister kardeşi isterse eşi olsun kızına bunu yapan kim ise her türlü cezalandırılmasını istediğini söyledi: "Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim olsun, isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum."

Arif Güran, savcılık ifadesinin ardından serbest bıraklılırken Narin Güran'ın ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.