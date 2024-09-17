Narin Güran'ın ölüm nedeni tespit edildi
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinde, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespiti yapıldı.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki inceleme sürüyor.
AA'nın aktardığına göre, alınan örnekler üzerinde yapılan incelemedeki ilk tespitte, Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Adli Tıp Kurumunun raporu tamamladıktan sonra adli makamlara iletilecek.
SORUŞTURMADA SON DURUM
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hediye Güran, hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.