Narin Güran'ın ölümü: Kimler tutuklandı, ifadelerde ve iddialarda neler yer alıyor?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın nasıl ve neden öldürüldüğüne dair soru işaretleri gündemdeki yerini koruyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıkladı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

'CESET, PARA KARŞILIĞI DEREYE TAŞINDI' İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürdü, adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahtiyar, ifadesinde, şunlara yer verdi:

"Bana aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeyi göstererek, 'Ben Arif'in kızını öldürdüm' dedi. Sağ işaret parmağı ile Eğertutmaz deresinin bulunduğu bölgeyi göstererek 'Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Bana ve aileme zarar vereceği korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra da 200 bin lira para vereceğini söyledi.

Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi görmesi üzerine bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim."

Mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de 11 Eylül'de jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

22 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından 13 Eylül'de adliyeye getirildi, savcılıktaki sorgularının ardından annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.

25 saati aşkın süren sorgu işlemlerinin ardından Narin’in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, anne ve oğlunun tutuklamalarına ‘şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkileri’ gerekçe gösterdi.

TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Aynı gün, tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın da ifadesine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

ANNE VE OĞLUNUN TUTUKLANMA GEREKÇESİ

Tutuklanan anne Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran’ın tutuklama gerekçeleri, “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosyadaki mevcut delil durumu ve şüphelilerin aşamalarda verdikleri beyanlardaki çelişkileri” olarak değerlendirildi.

"DAHA ÖLMEMİŞ"

Öte yandan, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran ile işçisi R.A.'nın görüşmesi soruşturma dosyasına girdi. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan R.A.'nın, Salim Güran ile Kürtçe yaptığı konuşma uzman ekip tarafından çözüldü. Salim Güran’ın 'O sondaki köşede sana ait bir şeyin düşmüş, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde' sözlerine R.A.’nın 'Tamam henüz bende değil. Tamam, daha ölmemiş' cevabını verdiği ortaya çıktı.

Yaşananların ardından tutuklu Salim Güran, dün cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ifadesi alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Güran, cezaevine götürülen Güran, savcılıkta, olay günü yaptıklarına ilişkin daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Aracına farklı çocukların bindiğini savunan Güran, "Sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur" dedi.

NARİN'İN ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Soruşturmayı yürüten yetkililer ve bölgedeki isimlerden alınan bilgilere göre Narin’in aile içinde ‘görmemesi gereken’ bir sürece tanıklık ettiği için öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, iddialara ilişkin yazısında, "Bir iddiaya göre; ailenin ileri gelenleri, Narin'in cesedi bulunmadan kısa süre önce cezaevinde tutuklu amca Salim Güran'ı ziyaret edip görüştü. Aynı iddiaya göre, görüşmede Hüda – Par'lı avukatlar da hazır bulundu" dedi.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ta Şardan'ın iddialarına benzer bilgileri yazdı. Fırat, “Narin’in evde bir sahne gördüğü ve o nedenle de öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde durulduğunu” söyledi. Amca Salim Güran’ın Narin’in annesiyle bir ilişki yaşadığı iddiasının da araştırıldığını belirten Hande Fırat, tutuklu olan amcanın, Narin’in ağabeylerinden birine, “Narin’i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm” dediğinin de iddialar arasında olduğunu kaydetti.

BAZI ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Anne Yüksel Güran, savcılık sorgusunda hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Birçok soruya "Bilmiyorum", "haberim yok" ve "görmedim" şeklinde cevaplar verdi.

Salim Güran'la bir ilişkisi olup olmadığı sorusuna "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" diye yanıt verdi.

Anne Güran, saat 15:15’ten sonra Salim Güran'ı neden üç kez aradığına ilişkin soruya ise, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi. Savcı cevap üzerine "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye sorunca Güran "Hayır" dedi ancak diğer iki aramayla ilgili açıklama yapmadı.

Ağabey Enes Güran, kolundaki ısırık izini üzüntüden kendisinin yaptığını söyledi. Enes Güran, kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11'de annesinin "Narin yemeğe gelmedi" sözleri ile öğrendiğini iddia etti.

"KESİNLİKLE ARALARINDA BİR ŞEY OLAMAZ"

Baba Arif Güran, savcılık sorgusunda, kızının kaybolduğu haberini aldığı sırada Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düğün davetiyesi dağıtmakta olduğunu beyan etti. Komşusu C.K.’nin kendisini aramasıyla Narin’in kaybolduğunu öğrendiği ileri süren Arif Güran, bunun üzerine köyden aradığı herkesin telefonunun meşgul olduğunu ifade etti.

"Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusu üzerine Arif Güran, "Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim’e güvendiğimden değil, eşime güvendiğim için bunu demekteyim" dedi.

Arif Güran, ister kardeşi isterse eşi olsun kızına bunu yapan kim ise her türlü cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan baba Arif Güran, "Bu işi devlet çözecek, ben buna inanıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak" dedi.Kızının öldürülmesiyle ilgili ilk verdiği ifadesinin de son verdiği ifadesinin de aynı olduğunu belirten Güran, dosya ile ilgili bir şey söylemek istemediğini belirtti.

"EŞİM SALİM'DEN ŞÜPHELENDİM"

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan tutuklu amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran'ın aracında tespit edilen DNA'nın hatırlatıldığı Melek Güran, kendisine sorulan "Kimden şüpheleniyorsunuz" sorusuna, "Narin 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşim Salim Güran'dan şüphelendim" dedi.