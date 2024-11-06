Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden açıklama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayeti davası 7 Kasım’da (yarın) görülecek.

Cinayete yönelik tepkiler devam ederken Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ağabey Enes Güran, davanın ilk duruşmasına bir gün kala cezaevinden açıklama yaptı.

Milliyet'in haberine göre; cezaevine neden girdiğini bilmediğini ve aylardır boş yere tutuklu olduğunu iddia eden Enes Güran, "Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok" ifadesini kullandı.

"BOŞ YERE TUTUKLUYUM"

T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, görüntülü telefonla açıklamalarda bulunan Enes Güran "Cezaevine neden girdiğini bilmediğini" söyledi.

Enes Güran, şu ifadeleri kullandı:

“Aylardır boş yere tutukluyum. Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok. Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum. Biri şu saatte çeşmenin orada gördüm, diğeri başka yerde gördüm diyor. Allah aşkına kim kardeşine zarar verir. Benim bir tane kız kardeşim vardı. Ona niye zarar vereyim, neden öldüreyim. Öldürmem için bir neden söyleyin. Duruşmada da söyleyeceklerim bunlar olacak.”