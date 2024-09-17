Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran tutuklandı

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan yenge Hediye Güran, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.

Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hediye Güran, hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

2 KUZEN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan İ.K. ile Ş.K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından şüpheliler de adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından Narin Güran'ın 2 kuzeni, serbest bırakıldı.

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.