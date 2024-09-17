Narin Güran'ın yengesi için tutuklama talebi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada 13 Eylül'de gözaltına alınan yenge Hediye Güran, 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında “Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran cuma günü gözaltına alındı.

Yenge Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edildi.

Hediye Güran'ın Hediye Güran'ın 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanması istenerek Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

2 KUZEN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan İ.K. ile Ş.K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından şüpheliler de adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından Narin Güran'ın 2 kuzeni, serbest bırakıldı.

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.