Narin Güran olayında yeni gelişme: Amcanın aracından alınan DNA örneği uyuştu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu. Narin Güran olayına ilişkin muhtar olan amca gözaltına alınmıştı.

YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ

Arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.

DNA ÖRNEĞİ UYUŞTU

Yapılan inceleme sonucu S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi. Amcanın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat saat boyunca telefonunu kapattığı tespit edilmişti.

Öte yandan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kayıp kızın soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.