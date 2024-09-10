Narin Güran soruşturması: 24 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü Kuran kursundan çıktıktan sonra 'kaybolan' ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheli için 1 günlük ek gözaltı süresi çıkartıldı.
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NE OLMUŞTU?
8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos günü kaybolması üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.
Çalışmaların 19'uncu gününde İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" açıklamasında bulunmuştu.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da "Narin Güran kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.
Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi, babası, 3 amcası ve kardeşleri de bulunuyor.