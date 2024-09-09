Narin Güran soruşturması: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta 'kaybolan' 8 yaşındaki Narin Güran'ın bir çuval içinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Toplam 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm detayların üzerine gidildiğini belirten Bakan Tunç, "Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un yaptığı açıklamaya göre soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi.

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir. Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır.

Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30’da başlayan otopsi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 8, 2024

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19 GÜNDE NELER YAŞANDI?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dün cansız bedeni bulundu.

Narin'in cansız bedeni köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nin yanında bir çuval içinde dün sabah saat 8.45 sıralarında bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise yaptığı açıklamada ilk bulgulara göre Narin'in öldürüldükten sonra çuvala konulduğunu aktardı. Zorluoğlu, Narin’in şüphe uyandırmayacak şekilde taşlarla gizlenmiş olarak bir çuval içinde dere kenarına bırakıldığını söyledi. Zorluoğlu, Narin'in son görüldüğü kıyafet ile bulunduğu bilgisini paylaştı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katledilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve üç Cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiğini açıkladı.

AKRABALARI BİLİYORDU

Narin'e ait cansız bedenin bulunmasının ardından Halk TV muhabiri Ferit Demir ise yaşananlara ilişkin "Narin'in bazı akrabaları bu olayı biliyordu ama susuyorlardı. Yalnızca Narin'i alıp götüren değil, birçok kişi biliyordu ama sustular" ifadesini kullandı.

ISIRIK ÇÖZÜLEMEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Yurttaşlar 9 gün sonra ısırık izinin incelenmesine tepki göstererek bu sürede izlerin silindiğini söylediler.

AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha sonra Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenmiş ve Güran, 2 Ağustos günü 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında mahallenin çevresi 8 kez detaylı bir şekilde aranmıştı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapılmıştı.