Narin Güran soruşturması: Baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetle bağlantılı olarak aralarında Narin’in babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran’ın da bulunduğu 23 kişi hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Halk TV'den Ferit Demir'in aktardığına göre, haklarında zorla getirilme kararı verilen kişilerden 8'inin tutuklu sanık olduğu öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın seyrine bağlı olarak bu kişilerin ifadelerine başvurmayı planlıyor.

ÇOĞU GÜRAN AİLESİNDEN

Söz konusu tutanakta; Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy’un beyanlarının tespiti için zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verildi.

Narin’in babası Arif Güran’ın ise “müşteki” sıfatıyla sisteme kayıt edilmesi ve hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmedildi.

Duruşma 7 Kasım 2024 tarihinde saat 09.00’da yapılacak.