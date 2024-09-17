Narin Güran soruşturması: Diyanet, telefonunda pornografik görüntüler bulunan imam için müfettiş görevlendirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve telefonundan pornografik görüntüler çıktığı iddia edilen imam R.K. hakkında müfettiş görevlendirdi.

Narin Güran soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan imam R.K., 11 Eylül'de serbest bırakılırken inceleme sırasında telefonunda pornografik görüntüler bulunduğu öne sürülmüştü.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre sorgu sırasında imamın telefonunda bulunduğu iddia edilen görüntüler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyarbakır'a gönderdiği iki müfettiş tarafından detaylı şekilde incelenecek ve soruşturma derinleştirilecek.

Müfettişlerin, imamın Tavşantepe’deki yaz Kuran kursunu süresi bitmesine rağmen neden açık tuttuğunu araştıracağı da belirtildi.