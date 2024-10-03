Narin Güran soruşturması genişletildi: Komşu iki köye eş zamanlı baskın

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi.

Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın dere yatağında bulunduğu saatlerde farklı 2 kişinin daha olay yerinde tespit edildiği görüntülerle ilgili TÜBİTAK’ın hazırlayacağı bilirkişi raporu beklenirken, jandarma timleri komşu köylerde bazı evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

KOMŞU İKİ KÖYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Sözcü'nün haberine göre; Tavşantepe Köyü'ne komşu olan Gönenli Köyü ile Çarıklı beldesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın birinci derece yakınları, akrabaları ile oğlunun evine baskın gerçekleştirildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararıyla evlerde arama yapan jandarma bazı dijital materyaller ile delil niteliği taşıyabilecek şüpheli görülen bazı eşyalara incelenmek üzere savcılığın talimatıyla el koydu.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Narin’in kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmediği ve hiçbir işi olmadığı halde Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi A.B’nin köyde bulunduğu kaydedildi.

OLAY GÜNÜ KÖYDE VE ŞÜPHELİ TEDİRGİN SORULAR

Buna dair tanık ifadeleri ve bazı kamera görüntüleri olduğu bildirildi.

Bahtiyar’ın ağabeyinin olay gününden sonraki günlerde de köyde arama faaliyetlerini yakından takip ettiği, askerlerin hangi yöne doğru arama yaptıklarını sürekli takip ettiği, küçük kızın ailesi ve akrabalarına sık sık, “Askerler nereye baktılar. Dereye de baktılar mı? Nereler arandı, bir şey bulabilmişler mi?” şeklinde tedirgin ve şüpheli tavırlar sergilediği kaydedildi.

Nevzat Bahtiyar’ın eşinin de, küçük kızın kaybolmasından sonra köyde sürekli olarak, “Biz zaten gidiyoruz buralardan. İstanbul’a yerleşeceğiz” şeklinde sözler sarf etmiş olması nedeniyle komşu iki köydeki yakınları ile oğluna ait eve baskınların düzenlendiği bildirildi.

ŞAHİN GÖZ KAMERA TESPİT ETMİŞTİ

Olay günü saat 15.40 ile 16.30 arasında dere yatağında aracı 50 dakika boyunca sabit park halinde görülen Nevzat Bahtiyar’ın şahin gözü kamerasına yansıyan görüntülerinde, cesedi gömdükten sonra aracıyla Çarıklı beldesi istikametine doğru stabilize yoldan seyir halinde devam ederek aynı gün bu beldede ikamet eden oğlunun evine gittiği tespit edilmişti.