Narin Güran soruşturması: Öldürüldüğü sırada evde kimler vardı?

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'a ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

CNN'den Dicle Canovanın aktardığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında HTS kayıtlarında yeni detaylara ulaşıldı.

Buna göre, Narin Güran'ın öldürüldüğü evde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi saklayan sıvacı Nevzat Bahtiyar’ın olduğu tespit edildi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Narin'e ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturma son aşamada. Kimin hangi dakikada nerede olduğu belirlenmiş durumda" dedi.

Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Narin Güran soruşturması titiz şekilde devam ediyor. Tutuklular var, adli kontrollü olan şüpheliler var. Şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK incelemeleri yapıldı. HTS kayıtları tespit edildi. Daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemesi ile önemli verilere de ulaşıldı.

Narin evladımızın katilleri yargı önünde hesap verecek. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. Son değerlendirmeler yapılıyor. Kimin, hangi dakikada, nerede olduğu, hangi evde kimlerin beraber olduğu tek tek belirlendi. Dosya gizli, soruşturma gizli. Oda oda herkesin nerede olduğu belirlendi."