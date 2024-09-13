Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Narin Güran soruşturmasında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı.

Güncel
  • 13.09.2024 20:38
  • Giriş: 13.09.2024 20:38
  • Güncelleme: 13.09.2024 20:41
Kaynak: AA
Narin Güran soruşturmasında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı
AA

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı.

Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, 2 Eylül'de tutuklanan ve tekrar ifade vermesi için Diyarbakır Adliyesi'ne getirilen amca Salim Güran'a ait telefonda çıkan bazı ses kayıtları inceleniyor.

Ses kayıtlarında soruşturmanın diğer şüphelisi olan ve tekrar gözaltına alınan 15 yaşındaki R.A. ile Salim Güran'ın görüşmelerin yer aldığı öğrenildi.

Narin cinayetinde yazışmalar ortaya çıktı: "Daha ölmemiş"
Narin Güranın babası Arif Gürandan açıklama: "İlk ifadem de son ifadem de aynıdır"
BirGün'e Abone Ol