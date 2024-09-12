Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar: İtirafçının savcılık ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Gözaltında çapraz sorguları yapılan Narin'in annesi Yüksel ile babası Arif Güran, ağabeyleri, amcası, halası ve yengesinin de aralarında bulunduğu şüpheli 22 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; hakim karşısında verdiği ifadede, Narin'i çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf eden ve ardından tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı.

"ARACIMLA TAKİİP ETTİM"

Bahtiyar, ifadesinde şunları söyledi:

"Evimin önündeki ağaçları sularken Salim Güran, Narin'in babası Arif Güran'a ait evin bahçesinden bana seslendi. Onu aracımla takip ettim, evimden yaklaşık 50 metre uzaklıkta durdu. Bana aracının ön yolcu koltuğundaki battaniyeyi göstererek, 'Ben Arif'in kızını öldürdüm' dedi. Sağ işaret parmağı ile Eğertutmaz deresinin bulunduğu bölgeyi göstererek 'Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin, yoksa seni ve aileni öldürürüm' diyerek tehdit etti.

Bana ve aileme zarar vereceği korkusuyla teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bana mısır tarlalarının hasadını kaldırdıktan sonra da 200 bin lira para vereceğini söyledi.

Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu.

Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi görmesi üzerine bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum.

Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim.

"NARİN AHIRDA BİR ŞEY GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Narin'in babası Arif Güran'ın kardeşi Erhan Güran'ın oğlunun düğünü olacağından Tavşantepe Mahallesi'ndeki Güran ailesinin erkek bireylerinin büyük çoğunluğu düğün davetiyesi dağıtmak üzere mahalle dışına çıkmıştı.

Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak için mahallede kalmış olabileceğini düşünüyorum.

Salim Güran'ın olay günü bana ilk seslendiği yer Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerin yanıydı. O yüzden belirttiğim bu ahır bölgesinde böyle bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir.

Bu sırada da Kuran kursundan dönen Narin'in patika yolu kullanıp evine gitmesi durumunda direkt karşısına çıkan ve ahır olarak kullanılan bu bölümde bir şeyler görmüş olabilir diye düşünüyorum.

Ayrıca cesedinin terlikleriyle birlikte Salim Güran tarafından yanıma getirilmesi de evinin dışında öldürüldüğünü göstermektedir."