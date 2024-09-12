Narin Güran soruşturmasında yeni itiraf: "Salim Güran bana baskı yaptı"

Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, bir itiraf daha geldi.

Narin Güran'ın köydeki kameralarda en son 15.15'te görülmesine ve cesedi taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ait aracın dere kenarına saat 15.40'ta gelmesine rağmen Jandarma'ya "Narin'i akşam 18.40'da gördüm" diye ifade veren bir tanık, bu ifadesini geri çekti.

17 yaşında bir kız çocuk olduğu belirtilen tanık, Narin Güran'ın tutuklanan amcası ve aynı zamanda muhtar olan Salim Güran'ın kendisine baskı yaptığını itiraf etti.

"SALİM GÜRAN BU SAATTE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYECEKSİN DEDİ"

Halk TV muhabiri Ferit Demir'in aktardığına göre; "Narin'i akşam 18.40'da gördüm" diyen 17 yaşındaki kız çocuk, "Ben Narin'i görmedim. Salim Güran bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin baskı yaptı, korktum bu nedenle söyledim" dedi.

Bu itirafın, tutanaklara da geçtiği belirtildi.

Söz konusu yalan beyan, soruşturmayı yürüten Jandarma'nın raporlarına da geçmişti.