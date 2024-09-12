Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu ortaya çıktı

Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ablası Tülin Güran’a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre; Narin Güran soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran’ın tedavi gördüğü ve vefat ettiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden tüm tetkik ve dosyaları talep etmişti.

2009 yılında kayıtlar dijital olarak tutulmadığı için hastane yönetimi belgeleri kağıda basılı olarak iletti.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre 2009’da 5 yaşında ve bedensel engelli olan abla Tülin Güran Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti.

Buna göre iddiaların aksine hastanedeki ölüm raporunda abla Güran’ın ölümünde herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran’a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı belirtildi.

Basında yer alan kimi haberlerde abla Tülin Güran’ın merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüş, ölüm tarihi ise kimi yayınlarda 2019 kiminde ise 2009 olarak yer almıştı.

Hastane kaynakları ise abla Güran’ın 2009 tarihinde hayatını kaybettiğini aktardı.