Narin Güran’ın son doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın son doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Narin'in, dava kapsamında tutuklanan annesi Yüksel Güran’a sarıldığı anlar yer aldı.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te günü kaybolmasının ardından cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, 8’inci doğum gününde evinde yapılan kutlamalarda Narin'in kendisi için hazırlanan yaş pastanın üzerindeki mumlara üfledikten sonra babası Arif ve annesi Yüksel'e sarıldığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde Yüksel Güran da kızı Narin’e sarılarak, "Kurban olurum sana" diye sesleniyor.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedi 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.

Narin'in ölümüne ilişkin davada 28 Aralık'ta karar açıklanmıştı. ''İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezasına, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.