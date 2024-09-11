Narin'in amcası Salim Güran, muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran görevinden uzaklaştırıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında 2 Eylül'de tutuklanan amca ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluluğundan dolayı muhtarlık görevinden uzaklaştırılarak yerine geçici olarak 1. aza görevlendirildi.

Kesin hüküm verildiğinde Salim Güran'ın muhtarlığının tamamen sona erip ermeyeceğine karar verileceği belirtildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden Nevzat B. (48) de jandarmadaki ifadesinde, amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve dün adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

22 KİŞİ HALA GÖZALTINDA

8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 22 kişinin sorgusu devam ediyor.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüphelilerin yarın savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Şüpheliler arasında yer alan köy imamı, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşi gözaltına alınmıştı.