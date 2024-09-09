Narin'in cansız bedenin bulunduğu yerde savcılar eşliğinde itirafçı ile keşif yapıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yerde, soruşturmayı yürüten savcılar eşliğinde itirafçı ile keşif yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, dün sabah 08.45'te evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin'in cenazesini oraya 200 bin lira karşılığında taşıdığını itiraf eden N.B., soruşturmayı yürüten savcılar ve jandarma timleri eşliğinde keşif yapılmak üzere bölgeye getirildi.

Şahıs ve savcılar, keşif işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Narin'in cenazesi sabah saatlerinde defnedilmişti. Amca Salim Güran'ın tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin işlemleri sürüyor.