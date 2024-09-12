Narin'in kamera açısından çıktığı nokta ile Nevzat Bahtiyar'ın evi arasındaki mesafe 30 metre

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturma devam ediyor. Narin’in güvenlik kamerasına yansıyan son görüldüğü patika yol ile cesedini amcası Salim Güran’dan aldığını iddia ederek Eğertutmaz deresine götürüp sakladığını itiraf eden tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın evinin arasındaki mesafe, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.

Nevzat Bahtiyar’ın evinin, Narin’in arkadaşlarından ayrılarak çıktığı patika yolun solunda ve yaklaşık 30 metre mesafede olduğu görüldü.