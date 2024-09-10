Narin'in mezarında dikkat çeken ağıt: "Havin'ime de böyle kıydılar"

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin gelişmeler sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinden bazılarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını ve muhtar Salim Güran ile arasında yaşananları itiraf eden Nevzat Bahtiyar isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Türkiye'nin yakından takip ettiği ve çok sayıda sorunun yanıt beklediği olaya ilişkin gelişmeler sürerken Narin'in cansız bedeninin dün defnedilmesinin ardından dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

NOW TV kamerasına yansıyan görüntüde, Narin defnedikten sonra mezarı başında oturan bir kadının ağıt yakarken söylediği "Havin'ime de böyle kıydılar" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

İşte o görüntü: