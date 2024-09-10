Narin'in mezarında dikkat çeken ağıt: "Havin'ime de böyle kıydılar"
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan ve dün defnedilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı başında ağıt yakan bir kadının söyledikleri dikkat çekti. İsmi bilinmeyen ve Narin'in akrabası olduğu düşünülen kadın, "Havin'ime de böyle kıydılar" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin gelişmeler sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinden bazılarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını ve muhtar Salim Güran ile arasında yaşananları itiraf eden Nevzat Bahtiyar isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Türkiye'nin yakından takip ettiği ve çok sayıda sorunun yanıt beklediği olaya ilişkin gelişmeler sürerken Narin'in cansız bedeninin dün defnedilmesinin ardından dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.
NOW TV kamerasına yansıyan görüntüde, Narin defnedikten sonra mezarı başında oturan bir kadının ağıt yakarken söylediği "Havin'ime de böyle kıydılar" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
İşte o görüntü:
Narin'in mezarında dikkat çeken ağıt: "Havin'ime de böyle kıydılar"https://t.co/E4GdgiSDqO pic.twitter.com/t8CGvIUVOO— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 10, 2024