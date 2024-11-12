Narin, Şirin ve Rojin için adaleti sağlayın

Haber Merkezi

Türkiye günlerdir çocuk cinayetlerini konuşuyor. Özellikle 8 yaşındaki Narin Güran ve 6 yaşındaki Şirin Elmas’ın ölümünün ardından bu konu dikkat çekti. Ancak Narin’in ölümüne ilişkin açılan davada görülen ilk duruşmada yaşananlar cinayete dair katillerin ceza almayacağına yönelik bir beklenti oluşturdu.

Buna karşın dün açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise oyalamayı sürdürdü. Mahkemenin bilirkişiden ek rapor istediğini ifade eden Tunç, “Narin’in katillerini yargı bulacak ve hak ettikleri cezayı verecekler” dedi.

İstanbul Şişli’de 31 Ekim’de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı’nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede kız çocuğunun istismara maruz bırakıldığı belirlendi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş için X’te “#Rojiniçinadalet” başlığıyla hashtag çalışması başlattı. Merkezin X hesabından yapılan paylaşımda, “Rojin Kabaiş’e ne olduğunu öğrenene ve adalet sağlanıncaya kadar sormaya devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.