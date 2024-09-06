Narin’i arama çalışmaları 17'nci gününde: Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'a ilişkin soruşturma kapsamında arama çalışmaları 17'nci gününde sürüyor.

DW Türkçe'den Felat Bozarslan'ın haberine göre, iki haftadan uzun zamandır geniş bir arazide sürdürülen çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Ancak çalışmalarda yeni bir evreye geçildi. Bugüne kadar bölgeyi çok kez tarayan ekipler, Narin'e ait bir iz veya gözden kaçması muhtemel bir bulguya rastlayabilme ihtimaline karşı çalışmaları yeniden başlattı.

4 FARKLI ALANDA YOĞUNLAŞTI

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda tüm bölge baştan sona yeniden taranacak. Arama çalışmaları köyün çevresindeki dört farklı alanda yoğunlaştı. Narin'in bulunması muhtemel noktalarda uzman ekipler tarafından Tavşantepe köyünün uydu fotoğrafı üzerinden işaretlendi.

Bu noktalar ağırlıklı olmak üzere arama çalışmaları sil baştan yapılıyor. Çalışmalara katılan 2 bin personel, iki helikopter ve 48 drone çember daraltma yöntemiyle 11 bin metrekarelik alanı baştan tarayacak.

Uzmanlar, gözden kaçması muhtemel her detayın yeniden incelenmesi için bölgenin 8'inci kez baştan sona taranacağını belirtiyor.

MEZARLIKTAKİ BULGULAR ATK'YE GÖNDERİLDİ

Aralarında arama-kurtarma, istihbarat, sorgu tekniği uzmanları ve pedagogların bulunduğu özel ekip 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen özel bir ekip de Diyarbakır'a gelerek çalışmalara katıldı.

Tavşantepe Mahallesi mezarlığında dün ilk kez farklı bir arama çalışması yapıldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla mezarlıktaki eski ve yeni mezarlar tarandı, Narin'e ait bir iz arandı. Aramalar sonucunda ekipler şüpheli bazı bulgulara rastlandı.

Ancak bulguların Narin'e ait olup olmadıkları henüz bilinmiyor. Bulgular incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.