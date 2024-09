Narin’i öldürüp çuvala koymuşlar: Otopsiden sonra ilk açıklama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Narin'in cansız bedeni, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nin yanında bir çuval içinde sabah saat 8.45 sıralarında tespit edildi.

Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

'TORBADA ÇANTASI, ELİF BA’SI VE TERLİKLERİ VARDI'

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi işlemleri sürüyor. Adli Tıp Kurumu’na gelen Diyarbakır Baro Başkanı Nahir Eren, otopsi işlemlerinin yaklaşık 8 saattir sürdüğünü belirterek, "Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında, gizlilik ilkeleri doğrultusunda takip ettik. Bugün sabah hepinizin bildiği ve ülkeyi sarsan haber geldi. Yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi var. Saat 12.20’den beri başlayan ve hala içeride devam eden. Tabii kamuoyuna yansıdığı sırada Narin bir torbada bulunduğu yerde gömülü bir şekilde, üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Torba ve içerisindeki Narin’e ait eşyalar, Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de torbadaydı. Bunların hepsi delil ve inceleniyor" dedi.

'VÜCUT DEFORME OLMUŞ'

Narin’in, aradan geçen sürede vücudunda deformeler olduğunu belirten Eren, "En küçük numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu yüzden ön delil toplama anlamındaki işlemler yaklaşık 3 saat sürdü. Yaklaşık 2-5, 3 saattir de dış otopsi dediğimiz, diğer otopsi işlemleri de bitmek üzere. 19 gün geçmiş, 19 gün sonra Narin’in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ancak patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar, raporlar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor. Her dakikasında ben de otopsiye dahil oldum. Bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Sabah Başsavcılıktan aldığımız bilgiyle, aradan geçen 19 günden kaynaklı bedenini deforme olduğunu, ölümün sebebinin tespiti biyolojik ve patolojik araştırmaların sonuçlarına bağlı. Büyük ihtimalle ilgili ve yetkili makamlar açıklama yaparlar. Ne şekilde ve nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylememiz mümkün değil. Narin bir şekilde katledildi ve failleri dışarıda olabilir. Bilgi konusunda hassasiyet kamuoyu tarafından da dikkate alınmalıdır. Şu an 3 savcı bu soruşturma ile ilgili görevde. Gözaltı işlemleri, otopsi işlemlerine bağlı elde edilen delille alakalı değil. Raporların dönüşü beklenmekte" diye konuştu.

"ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA ÇUVALA KONULARAK DERE KENARINA BIRAKILDI"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise yaptığı açıklamada ilk bulgulara göre Narin'in öldürüldükten sonra çuvala konulduğunu aktardı.

Zorluoğlu, Narin’in 'şüphe uyandırmayacak şekilde' taşlarla gizlenmiş olarak bir çuval içinde dere kenarına bırakıldığını söyledi. Zorluoğlu, Narin'in son görüldüğü kıyafet ile bulunduğu bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Sorumlular adalet önünde hesap verecektir” açıklamasında bulunurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sorumluların en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Tunç, 16:20'de yaptığı ikinci bir açıklama ile cinayet soruşturması kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet Başsavcısı'nın daha görevlendirildiğini ve 21 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aktardı.

Halk TV Muhabiri Ferit Demir ise gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi, babası, iki kardeşi ve köydeki üç amcasının da bulunduğunu açıkladı.

8'İNCİ GÜNDE DEREDE ARAMA YAPILMIŞTI

Narin'i arama çalışmları kapsamında arama çalışmalarının 8'inci gününde gelen bir ihbar üzerine Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması yürütülmüştü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirmişti.

"SORUMLU OLANLAR, ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin “Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Tunç'un paylaşımı şöyle:

“Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir.”

Bakan 16:20'deki ikinci açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

"AKRABALARI OLAYI BİLİYORDU AMA SUSUYORLARDI"

Narin'e ait cansız bedenin bulunmasının ardından Halk TV muhabiri Ferit Demir ise yaşananlara ilişkin "Narin'in bazı akrabaları bu olayı biliyordu ama susuyorlardı. Yalnızca Narin'i alıp götüren değil, birçok kişi biliyordu ama sustular" ifadesini kullandı.

"ÜZERİ TAŞLA GİZLENMİŞ VAZİYETTE BULUNDU"

Diyabakır Valisii Murat Zorluoğlu, Narin'in sabah 8:45 sıralarında bulunduğunu açıkladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zorluoğlu şunları söyledi:

"8 Eylül 2024 Pazar günü, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunmuştur. İlk bulgulara göre Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konup dere kenarına getirildiği, burada derenin kenarında suyun içine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla doğal görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Yeniden arama çalışması kapsamında bu bölge yeniden aranmış ve ekiplerce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır."

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sorumluların en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Yılmaz, "Diyarbakır Bağlar’da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NDA

Eğerturmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, Tavşantepe mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı.

Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri okulun güvenlik kamerasına yansıdı. 21 Ağustos'ta saat 15.15'i gösteren görüntülerde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı.

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 2 Ağustos günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, önceki 3gnü de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde çalışma yaptı.

11 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALANDA ARAMA YAPILDI

21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi Narin'i kendi imkanlarıyla aradı.

Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapılmıştı.