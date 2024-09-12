Narin’in bulunduğu derede 2007’de bir çocuk daha ölü bulunmuş!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile aynı derede bundan 17 sene önce bir başka çocuğun cesedinin de buldunuğu ortaya çıktı.

NOW TV'nin haberine göre 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'in cesedi de 2007 senesinde tıpkı Narin Güran gibi Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulundu.

Çocuğun babası Abdülhakim Çelikbilek, NOW Haber’e konuştu ve evleri ile derenin bulunduğu yerin arasının 25 kilometre olduğunu, bu kadar mesafeyi 9 yaşındaki bir çocuğun gidemeyeceğini söyledi. Baba Çelikbilek, Narin’in olayından sonra sürekli şüphe içinde olduğunu ifade etti.

NARİN GİBİ 19 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Diyarbakır’da kaybolan 9 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni de tıpkı Narin gibi 19 gün süran arama çalışmalarının ardından bulundu. Ailesi, Muhammed’in evinin önünden kaybolduğunu belirtirken, merkeze uzak bir bölgeye gitmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

'SUDA BOĞULMA' DENİLEREK DOSYA 1 AY İÇİNDE KAPATILDI

17 yıl önce kaybolan Muhammed Çelik’in cansız bedeni, bir çoban tarafından derenin kenarında ağaçlara takılmış halde bulunmuştu. Babası, oğlunun ölümünün ardından ne DNA testi talebine ne de verdiği dilekçelere yanıt alabildi. Sadece "suda boğulma" denilerek dosya 1 ay içinde kapatıldı. Acılı baba, oğlunun orada boğulmasının imkansız olduğunu belirtti. Narin’in cansız bedeninin bulunmasıyla şüpheleri yeniden alevlendi.