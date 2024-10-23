Narin’in cansız bedenin dereye taşındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

8 yaşında katledilen Narin Güran'ın cansız bedeninin Nevzat Bahtiyar tarafından dereye götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 12 kişi arasında yer alan ve daha önce verdiği ifadede, Narin’in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos günü Eğertutmaz Deresi’ne aracıyla gittiği anlar yer aldı.

Bahtiyar’ın Tavşantepe Mahallesi’nden Narin’in cansız bedenini aracıyla Eğertutmaz Deresi’ne getirdiği görüntülerde belirlendi.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Kasım'da yapılacak.