Narin’in cenaze namazını kıldıran müftü: İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçiririz

Narin Güran bugün katledildiği Tavşantepe Köyü’nde toprağa verildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran, dün sabah (8 Eylül) Eğertutmaz Deresi’nin yanında çuvala konulmuş ve üzeri taşlarla kapatılmış şekilde öldürülmüş olarak bulundu.

Narin’in cansız bedeni sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yakınlarına teslim edildi. Narin’in cenazesi ardından merkez Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi’ndeki camiye getirildi. Bugün okulda olması gereken Narin’in tabutunun üzerine gelinlik konulduğu görüldü.

“NASIL HESAP VERECEĞİZ?”

Narin’in cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Celal Büyük ise yaptığı konuşmada toplumsal vicdana ve ahlaka eleştiriler yöneltti.

"Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığımızdan utandığımız, vicdanımızdan utandığımız bir gündeyiz” diyen Müftü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün burada, musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir, hatırlarız; ahlaklı bir toplum olma yolunda ilerleriz. Narin cennettedir, masum bir yavrumuz katledildi. Benim korkum, bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, nasıl hesap vereceğiz? Bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım.”