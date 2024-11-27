Narin’in cesedi bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış: "Bilmiyorum, görmedim diyeceksin"

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı.

tele1.com.tr'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Güran ailesinin silinen kayıtları Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gece öncesine ait. Böylelikle Narin bulunmadan 1 gün önce aile meclisinin toplandığı ortaya çıkmış oldu.

Diyarbakır Barosu, görüntüleri bugün mahkemeye sundu.

Aile meclisinin toplantısı tutuklu amca Erhan Güran'a ait evin bahçesinde gerçekleşiyor.

Konuşmalarda 15 yaşlarındaki bir çocuğun sorgulandığı anlaşılıyor.

Görüntülerde, Arif Güran, Baran Güran, Erhan Güran, Ali Rıza Güran'ın yer aldığı görülüyor.

Deşifre edilene göre görüntülerde çocuğa şu ifadeler kullanılıyor: "Enes o gün ne yapıyordu, evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti, kadın mı vardı? Ne oldu, o gün ne gördün bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz."