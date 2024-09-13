Narin’in ismi Konak’ta yaşayacak

Konak Belediyesi, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adını yaşatmak için harekete geçti. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla Kocakapı Mahallesi 1041/3 Sokak’ta yapım çalışmaları süren yeni parka, Narin’in adının verilmesi için resmi süreç başlatıldı. Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerinde oluşturulacak parkta yeni nesil ahşap oyun gruplarının yer aldığı bir çocuk oyun alanı oluşturulacak.

Parkın çimleri ve yeşil dokusu otomatik sulama sistemiyle korunacak. Çınar ağaçlarının gölge yapacağı parktaki oturma alanları modern dizayn edilmiş parkletler ile oluşturulacak. Parka Narin Güran’ın adının verilmesi, başkanlık önergesiyle Konak Belediye Meclisi gündemine taşınarak meclisin oylamasına sunulacak.

İçinde çocuklar için geniş bir oyun alanı olması tasarlanan ve yemyeşil bir doku üzerine dikilecek ağaçlarla nefes aldıracak yeni parka Narin’in isminin verilmesinin önemli olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Parklarımız herkes için ama önce çocuklarımız için var. Onların özgürce oyun oynaması, yüzlerinin hep gülmesi için olanca çabamız. Çünkü çocukların, çocukluklarını doyasıya yaşamaları gerekiyor. Mutlu çocuklardır mutlu, sağlıklı bir toplumu yaratacak olan. Ancak maalesef acı haberler, acı olaylar o mutluluğu, o gülen yüzleri soldurabiliyor. Narin’imizde bu acıyı çok derinden hissettik. Biz Konak’ta Narin’imizin adını yaşatmak, hem de çocukların oyunlar oynadığı bir parkta yaşatmak istedik ve bunun için süreci başlattık” dedi.