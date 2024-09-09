Narin’in ön otopsisi: Bacağı kopuk, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katledilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dün akşam yapılan otopsi işlemiyle ilgili detaylar da çıkmaya başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 10 saat süren otopsinin tamamlandığını, kesin ölüm nedeni için bazı incelemelerin gerektiğini söyledi.

Tunç, "Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40’ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz ise, Narin’in ön otopsi tutanağına göre çürümeden ötürü ölüm zamanına ilişkin belirleme yapılamadığını aktardı.

Saymaz, Narin'in sol bacağında diz kapağından itibaren kopma olduğunu yazdı.

Saymaz bugün yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Narin’in cenazesi dün saat 10.50’de Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Otopsiye Adli Tıp Grup Başkanı, Morg İhtisas Daire Başkanı, Adli Tıp Şube Müdürü, dört Adli Tıp ve bir patoloji uzmanı, bir sağlıkçı, üç otopsi teknikeri, üç savcı ve Diyarbakır Barosu Başkanı katıldı.

Ceset üzerinden, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde biyolojik bulgu ve süprüntü örnekleri alındı. 91 örnek alındıktan sonra ceset skopi işlemine tabi tutuldu. Yani, röntgeni çekildi.

SOL BACAĞI KOPMUŞ

Otopsi kamera kaydına alındı.

Sol bacakta diz kapağından itibaren kopma olduğu görüldü. Cesedin bulunduğu çuval içerisinde Narin’e ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği çıktı. Kemik muhafaza altına alınarak, diğer kemik parçalarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere ayrıldı. Bacaktaki kopma nedeninin, ancak burada yapılacak incelemeyle anlaşılabileceği vurgulanıyor.

ÖLÜM SEBEBİ VE ZAMANI BELİRSİZ

Tutanakta “Uzmanların ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı” vurgulandı.

Gözle görülür şekilde kesici-delici alet veya ateşli silah yaralaması görülmedi.

İç kanama bulgusu tespit edilmedi.

Cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemelerle belirlenebileceği anlaşıldı.

Otopsi saat 23.15’te sonlandırıldı.

Adli Tıp Kurumu kaynakları kesin ölüm sebebinin en erken 15 gün, en geç bir ay içerisinde açıklanacağını ifade ediyor."