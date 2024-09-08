Narin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA
Diyarbakır Bağlar’da kayboluşunun 19. gününde aranırken derede cansız bedeni bulunan Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Kısa videoda Narin, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte kendilerini çeken kameraya el sallıyor.
8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni bu sabah (8 Eylül) saatlerinde Eğertutmaz Deresi’nin kenarında bulunmuştu.
Narin’i öldürenlerin, küçük kızın cenazesini çuvala koydukları ve çuvalın fark edilmemesi için üstünü taşla kapladıkları öğrenilmişti.