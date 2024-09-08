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Narin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncel
  • 08.09.2024 17:15
  • Giriş: 08.09.2024 17:15
  • Güncelleme: 08.09.2024 17:17
Kaynak: DHA

Diyarbakır Bağlar’da kayboluşunun 19. gününde aranırken derede cansız bedeni bulunan Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Kısa videoda Narin, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte kendilerini çeken kameraya el sallıyor.

8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni bu sabah (8 Eylül) saatlerinde Eğertutmaz Deresi’nin kenarında bulunmuştu.

Narin’i öldürenlerin, küçük kızın cenazesini çuvala koydukları ve çuvalın fark edilmemesi için üstünü taşla kapladıkları öğrenilmişti.

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