Narkotik operasyonunda polise ateş açıldı: 1 polis hayatını kaybetti

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan özel harekat polisi Emre Albayrak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisin tedavisi devam ederken çıkan çatışmada şüphelilerden R.A. (35) öldürüldü. Diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

Emre Albayrak

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır."

Valilik ilk açıklamasında Albayrak'ın ağır yaralandığını açıkladı. Ancak Albayrak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yerlikaya şunları söyledi:

"İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."