Narlıdere'de çocuk istismarına ve uyuşturucu bağımlılığına tepki

Narlıdere Demokrasi Platformu çocuk istismarı ve uyuşturucu bağımlılığına karşı açıklama yaptı. Açıklamada yaşananlara karşı mücadele etme çağrısında bulunuldu.

Narlıdere Demokrasi Platformu, ilçede yaşanan çocuk istismarı ve uyuşturucu bağımlılığına karşı İzmir Narlıdere Demokrasi Meydanı'nda açıklama yaptı.

Narlıdere Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, "Narlıdere Demokrasi Platformu olarak son dönemde basından ve kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla ilçemizde yaşanan çocuk istismarı olayı hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan çocuk istismarının nedeninin ahlaki olduğu kadar, Narlıdere halkını rahatsız eden ve yıllardır var olagelen uyuşturucu bağımlılığının da etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Çocuğu istismar eden faillerin çoğunun uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu bağımlılığı olan kişiler olduğu bir çok mahalle sakini tarafından dile getirilmektedir" dedi.

Karakaş, "Bu menfur olaydan önce, Narlıdere'de uyuşturucu kullanımından rahatsız olan birçok kişi ve kurum uyuşturucu ticareti ve bağımlılığı konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Ancak maalesef uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu bağımlılığı Narlıdere ilçesinin bir numaralı sorunu olmaya devam ediyor. Bizler Narlıdere Demokrasi Platformu olarak yetkili kurumların uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yeteri kadar mücadele edilmediğini düşünmekteyiz" diye konuştu.

"FAİLLER BİR AN ÖNCE YARGILANMALI"

Yetkili kurumların gençleri zehirleyen bu kişi ve çetelere karşı daha ciddi mücadele etmesini talep ettikleri belirten Karakaş, "Yaşanan bu çocuk istismarı olayı, toplumsal ve ahlaki çürümüşlüğün ne kadar tedirgin edici boyutlarda olduğunu göstermektedir. Bizler Narlıdere Demokrasi Platformu bileşenlerinin temsilcileri olarak, bu çocuk istismarı olayına karışan ve göz yuman bütün faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını ve yasaların öngördüğü en ağır cezaları almalarını talep ediyoruz. Bununla birlikte, olaya dair duyumları olup susan varsa onları da suça dolaylı ortaklıkları nedeniyle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Narlıdere'de 14 yaşındaki bir erkek çocuk istismara maruz bırakılmıştı. Gözaltına alınan 4 erkek tutuklanmıştı. Çocuğun annesi iki şüphelinin evini ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.