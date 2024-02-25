Narlıdere Metrosu’nun açılışı gerçekleştirildi

Halil ERTUNÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 287 milyon avroluk yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nun açılışını gerçekleştirdi. Balçova İstasyonu üzerinde yapılan açılış töreninde sanatçı Haluk Levent sahne aldı.

Açılış töreninde konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hep birlikte İzmir için mazeret değil, icraat ürettik. Alnımız ak, başımız dik ‘Söz verdik, yaptık’ diyoruz. 5 yıldır İzmir’in kangren olmuş sorunlarını çözmeye çalıştık. Ya bir yol bulduk, ya bir yol açtık. Kendi metro hattını kendi imkanlarıyla yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Merkezi hükümetin İzmir’e layık gördüğü raylı sistem yatırımı sadece 3 bin TL” dedi.

Soyer son olarak şunları söyledi: “Buca Metrosu’nun çalışmaları son hız devam ediyor. Günde 100 bin İzmirliye hizmet veren Çiğli Tramvayını açtık. Bugün de Narlıdere Metrosu’nu açıyoruz. Metromuz 15 Nisan’a kadar ücretsiz çalışacak. Günü kurtaran popülist işlere değil, kentin sorunlarını tarihe gömmek istedik. Bugün olası bir afete en hazır şehir İzmir’dir. İzmir tarihinde ilk defa mikrobölgeme çalışması yaptık. 2 bin 500 toplanma alanının hepsi afetlere top yekûn hazır. İzmir’e 4 yeni fabrika, 4 yeni tesis kazandırdık. Bunu yapan tek kamu kuruluşuyuz” diye konuştu.